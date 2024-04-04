Adana'da husumet kavgası: 2 yaralı

Adana Kozan'da iddiaya göre, 15 yıl önce T.S. silahla vurularak yaralanıp sakat kaldı. Bugün de T.S.'yi vuran şahısların yakınları motosiklet ile evin önünden 2 kez geçerek, “sen daha yaşıyor musun” diyerek tehdit etti. Olayı duyan T.S.’nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana Kozan'da iddiaya göre, 15 yıl önce T.S. silahla vurularak yaralanıp sakat kaldı. Bugün de T.S.'yi vuran şahısların yakınları motosiklet ile evin önünden 2 kez geçerek, “sen daha yaşıyor musun” diyerek tehdit etti. Olayı duyan T.S.’nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.