Adana'da husumet kavgası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Adana'da husumet kavgası: 2 yaralı
Adana’nın Kozan ilçesinde 15 yıllık husumet nedeniyle iki kişi silahla vuruldu.

Adana Kozan'da iddiaya göre, 15 yıl önce T.S. silahla vurularak yaralanıp sakat kaldı. Bugün de T.S.'yi vuran şahısların yakınları motosiklet ile evin önünden 2 kez geçerek, “sen daha yaşıyor musun” diyerek tehdit etti. Olayı duyan T.S.’nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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