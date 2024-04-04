Adana'da husumet kavgası: 2 yaralı

Adana Kozan'da iddiaya göre, 15 yıl önce T.S. silahla vurularak yaralanıp sakat kaldı. Bugün de T.S.'yi vuran şahısların yakınları motosiklet ile evin önünden 2 kez geçerek, “sen daha yaşıyor musun” diyerek tehdit etti. Olayı duyan T.S.’nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

