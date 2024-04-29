Kulüplere harcama limiti geliyor. Karar 16'ya karşı 3'le alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Kulüplere harcama limiti geliyor. Karar 16'ya karşı 3'le alındı
İngiltere Premier Lig'de yeni düzenlemeyle kulüplere harcama sınırı getiriliyor.

Premier Lig’de finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Ligdeki 16 kulüp, futbolcu maaşları ve transfer harcamalarına üst sınır getirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Mirror gazetesinin haberine göre, kulüpler 2025-2026 sezonundan itibaren uygulanmak üzere transfer harcamaları için belirli bir üst sınır belirleme konusunda prensip anlaşmasına ulaştılar.

Bu yeni düzenlemeyle, kulüplerin harcamaları, ligin en düşük TV gelirine sahip olan kulübün gelirinin beş katı ile sınırlandırılacak.

Bu karar, ligdeki mali dengelerin korunması ve daha adil bir rekabet ortamının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

Anlaşmayı 16 kulüp desteklerken, Manchester City, Manchester United ve Aston Villa’nın karşı oy kullandı. Chelsea ise çekimser kaldı.

Bu yeni finansal düzenlemenin, Premier Lig’in geleceği üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı kararını açıkladı
Nijerya Finidi George'a emanet
Nijerya Finidi George'a emanet
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tolunay Kafkas sahip oldukları avantajı açıkladı
Tolunay Kafkas sahip oldukları avantajı açıkladı
Anadolu Efes garantiledi
Anadolu Efes garantiledi
Sergen Yalçın'dan 'kriz' açıklaması
Sergen Yalçın'dan 'kriz' açıklaması
Oosterwolde'den kum saatli mesaj
Oosterwolde'den kum saatli mesaj
Fenerbahçe'nin eski hocaları kapıştı. Pereira Jesus'un havasını söndürdü
Ergin Ataman'a kara haber geldi
Son Haberler
1 Mayıs'ta raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz Gündem
1 Mayıs'ta raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz
Ankara’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü Yaşam
Ankara’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Bebek gibi masum 3 burç - Herkes onlardan asla kötülük gelmeyeceğini bilir ve onları çok sever... Astroloji
Bebek gibi masum 3 burç - Herkes onlardan asla kötülük gelmeyeceğini bilir ve onları çok sever...
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor Yemek Tarifleri
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor
1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra hemen yapın! Faydasını iki katına çıkaran öneri... Sağlık
1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra hemen yapın! Faydasını iki katına çıkaran öneri...
Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Yaşam
Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış Yemek Tarifleri
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış