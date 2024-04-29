Kulüplere harcama limiti geliyor. Karar 16'ya karşı 3'le alındı

Premier Lig’de finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Ligdeki 16 kulüp, futbolcu maaşları ve transfer harcamalarına üst sınır getirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Mirror gazetesinin haberine göre, kulüpler 2025-2026 sezonundan itibaren uygulanmak üzere transfer harcamaları için belirli bir üst sınır belirleme konusunda prensip anlaşmasına ulaştılar.

Bu yeni düzenlemeyle, kulüplerin harcamaları, ligin en düşük TV gelirine sahip olan kulübün gelirinin beş katı ile sınırlandırılacak.

Bu karar, ligdeki mali dengelerin korunması ve daha adil bir rekabet ortamının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

Anlaşmayı 16 kulüp desteklerken, Manchester City, Manchester United ve Aston Villa’nın karşı oy kullandı. Chelsea ise çekimser kaldı.

Bu yeni finansal düzenlemenin, Premier Lig’in geleceği üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler yaratması bekleniyor.