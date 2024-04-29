Başka ülkede göremezsiniz: Acemi sürücüye şaka yapan vatandaş

Kaynak: Haber Merkezi
Başka ülkede göremezsiniz: Acemi sürücüye şaka yapan vatandaş
Acemi sürücüyü panikletmek için tehlikeli şaka yapan sürücüye tepki yağdı

Trafiğin ilerlediği bir yolda, bir sürücünün önündeki aracın acemi olduğunu öğrenince panik yaptırmak amacıyla yakın takip ve korna çalarak şaka yapması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde, aracın hızla yaklaştığı ve sürekli korna çalarak yakın takip yaptığı görülüyor. Ancak, bu tür davranışlar trafikte büyük riskler oluşturabilir. Trafik kurallarına uymayan ve diğer sürücüleri tehlikeye atan bu tür şakalar, kabul edilemez olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada da bu tür davranışlara tepki gösteren yorumlar yayıldı.

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