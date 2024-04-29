Acun Ilıcalı kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı kararını açıkladı
Hull City'nin sahibi Acun Ilacalı satın alacağı yeni kulübü resmen duyurdu.

Ünlü iş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yeni bir hamle yaparak Slovenya’nın köklü kulüplerinden Maribor’u satın alacağını duyurdu.

Sloven basınına konuşan Ilıcalı, “Slovenya’da bizim vizyonumuza uygun bir kulüp arayışındaydık ve bu arayışımızı Maribor ile sonlandırmaya karar verdik,” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz hafta şehri ve stadyumu ziyaret etme fırsatım oldu ve her iki konuda da oldukça etkilendim. Ayrıca kulübün yönetim ekibiyle de çok iyi bir iletişim kurduk.”

Ilıcalı, diğer Sloven kulüplerine olan saygısını da dile getirerek, “Mura ve Olimpija gibi takımların başarılarına hayranım. Ancak, iki ay süren detaylı bir araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından, Maribor’un projemiz için en doğru seçim olduğuna karar verdik,” ifadelerini kullandı.

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