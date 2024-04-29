Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden aşağı düştü

Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde yaşayan Mustafa A. (69), köprüde yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten Araç Çayı kenarına düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Mustafa A, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.