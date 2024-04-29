Üstü açık rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

Malatya'nın Merkez Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Malet konteyner kentin arka tarafında, kapağı açık olan bir rögarın içine düşen köpeği fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Yapılan çabalar sonucunda köpek, yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögardan çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra üstü açık olan rögar, ekipler tarafından kapatıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.