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Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da tır dorsesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Göz altına alınan tır sürücüsü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:16
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Adana’da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente tırla kaçak akaryakıt sokulacağı bilgisine ulaştı. 

Polis, Adana giriş ve çıkışlarında önlem alarak söz konusu tırı beklemeye başladı. 

Bir süre sonra tır durduruldu. 

Tırın dorsesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Yakıta el konurken tır sürücüsü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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