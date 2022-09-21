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Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da polis ekipleri tarafından bir geri dönüşüm tesisine kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:49
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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 79 ton ele geçirildi

Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana’da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu tesise baskın düzenledi. KOM ekipleri, baskın yaptığı tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçaklık olayıyla ilgili bir kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.


(Kaynak: İHA)

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