Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilden “Beni kaçırıyorlar, yardım” diye bağırma sesi duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

KAYNAK: İHA
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu

İHA'nın haberine göre; Güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin plakası tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin peşinden koştular

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Güneri Mahallesi’nde yaşandı. Bir pres fabrikasında çalışan işçi Abdullah Çiçek, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Mahallede oturan vatandaşlar, bir otomobilden gelen bağırma sesine dikkat kesildi. Otomobilin içindeki bir kişinin “Beni kaçırıyorlar, bana lütfen yardım edin” dediğini duyan vatandaşlar, otomobilin peşinden koşmaya başladı. Ancak otomobil hızla uzaklaştı.

Polis araştırma başlattı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, mahalle sakinlerinin ifadelerini aldı ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameraya yansıyan otomobilin plakası belirlendi. Polis, otomobilde kimlerin olduğu ve kaçırılma iddiasının gerçek olup olmadığını araştırıyor.

Vatandaşlar şaşkın

Olaya tanık olan vatandaşlar ise yaşadıkları şoku anlattı. Gizem Yılmaz, “Biz burada oturuyorduk, bir araba geçti. ‘Beni kaçırıyorlar, bana lütfen yardım edin abla’ diye ses geldi. Biz de hemen koştuk ama tam olarak göremedim, hızlı şekilde kaçtı” dedi.

Kemal Ataş ise “Araba boşta gibi geliyordu, içi boş sandım, koştum kapıyı açıp el freni çekeyim diye. Ben oraya koşarak gittiğimi görünce araba hızlandı, önüne geçmeye çalıştık, kaldırıma çıkacaktı neredeyse, sonra üstüme doğru sürünce çekildik kenara. O da bastı gitti yetişemedik. Çocuk ‘Kurtarın beni kurtarın beni’ diye bağırdı” diye konuştu.

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