Adana’da kamyonetle çarpışan minibüs sulama kanalına düştü

Minibüs sulama kanalına düştü

Saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, nakliyeci Fatih Başaran’ın kontrolündeki 80 FZ 019 kamyonet, sulama kanalının üstünden köprüden döndüğü esnada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle hızla çarpıştı. Savrulan kamyonet, kanalın kenarında bulunan Mustafa Özden’in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne hızla çarptı. Başaran’ın kamyoneti ile Özden’in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu esnada devriye gezerken kazayı fark eden polis ekibi, suya atlayarak yaralıların yardımına koştu. Ekipler, Başaran ile Özden’i kurtardı.

DALGIÇ POLİS ARAÇLARI ARADI

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Başaran ile Özden’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatih Başaran’ın kamyonetinde bir kişinin daha olduğu iddia edilerek bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri de gitti. Ekipler araçta birinin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan çalışma sonrasında araçlarda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Mustafa Özden'in hafif yaralandığı olayda tedavi altına alınan Başaran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.