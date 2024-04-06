Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet kazasında 1 ölü

Kaza, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın ve arkasındaki yolcu yere savruldu.

Olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı döktü. Sürücü B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.