Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet kazasında 1 ölü

Kaynak: DHA
Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet kazasında 1 ölü
Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın ve arkasındaki yolcu yere savruldu.

Olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı döktü. Sürücü B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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