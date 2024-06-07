Adana'da kurbanlıklar satışa çıktı

Kaynak: İHA
Adana'da kurbanlıklar satışa çıktı

Adana'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlar satışa sunulmaya başlandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, Adana pazarlarında yerlerini aldı. Vatandaşlar hem fiyat araştırması yapmak hem de uygun kurbanlık bulmak için pazarlara akın etti. Küçükbaş koyun ve büyükbaş tosunların kilogramı 250 lira olarak belirlenirken, pazarın hareketliliğinin bayram yaklaştıkça artacağı öngörülüyor. Satıcılar, vatandaşları kurban alırken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardı.

Küçükbaş hayvan satıcısı Zafer Oğuz, bu yıl fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin bulunduğunu belirtti. Oğuz, "Kurbanlıklarımızı bu sene erken getirdik. Fiyatlar yüksek ama talep de var. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat artmış durumda. Şu anda 15 bin liradan başlıyor ve 22 bin liraya kadar koyun var. Fiyatları yüksek buluyorum. Normalde her sene 450-500 koyun getirirken bu sene 150 koyun getirdim" ifadelerini kullandı.

Marketlerin kurban satmasını eleştiren Oğuz, "Tüm marketler 16-17 kilogram et şeklinde kurban satıyor. Buna bir de fiyat belirlemişler. Bunu düşünen varsa gidip kasaptan et alsın. Vicdanlarını rahatlatmak için böyle işlere girmesinler" dedi.

Oğuz, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı:

"Vatandaşların genç hayvan tercih etmesi gerekiyor. Hayvanın duruşu kendisini belli ediyor. Hayvanın yürümesinde sıkıntı olmamalı. Hayvanın dişlerinin olması, burun akıntısının olmamasına dikkat etmek gerekiyor."

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