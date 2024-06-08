O ilçede kurbanlık satışına yasak geldi. Yetkililer harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
O ilçede kurbanlık satışına yasak geldi. Yetkililer harekete geçti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kurbanlık hayvan satışları durduruldu.

İzmir’in Seferihisar’ın Turgutlu Mahallesi’nde bir damda 5 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi.

Yetkililer hemen harekete geçerek hastalığın yayılmaması için çalışma başlattı.

Bu amaçla 10 kilometrelik bir alanda kurban satışı yasaklandı. Seferihisar'ın yanı sıra Urla'nın bazı bölgelerini de 15 gün süre ile hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seferihisar ilçesi Turgutlu Mahallesinde bulunan bir damda bulunan büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edildiğini, bu kapsamda 10 kilometreyi kapsayan alanda kalan Urla'da önceden belirlenen garaj arkasındaki kurban satış yerinde satış yapılmayacağını belirterek; Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem mahallelerinin gözetim bölgesine katıldığını bildirdi

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Çift tırnaklı hayvanların çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur.

Hastalığın hayvanlar arasında bulaşma oranı çok yüksektir.

Şap hastalığı tespit edilen bölge 10 km çevresine kadar karantina altına alınır.

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