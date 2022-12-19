﻿Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron buldu.
Gözaltına alınan depodaki şüpheli H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)
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