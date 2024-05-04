Futbolcular sahaya anneleriyle birlikte çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) dün gece oynanan maçta bir ilk yaşandı.

Getafe takımının futbolcuları, Anneler Günü’nü kutlamak için bir ilki gerçekleştirerek sahaya anneleriyle sahaya çıktı.

Ligin orta sıralarında yer alan Getafe, bu özel günü deplasmanda geçireceği için kutlamalarını bir hafta öne çekti.

Bazı oyuncuların eşleriyle birlikte sahaya adım attığı da gözlerden kaçmadı.

Ancak ev sahibi Getafe için gecenin sonu hüsranla bitti.

Athletic Bilbao’ya karşı 2-0’lık bir skorla mağlup olan Getafe, rakibinin yıldız oyuncusu Inaki Williams’ın 27 ve 51. dakikalarda attığı gollerle şok bir yenilgi yaşadı.

Athletic Bilbao ise maçın sonlarına doğru 58. dakikada Alvarez ve 79. dakikada Paredes’in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalmış olmasına rağmen galibiyeti korumayı başardı.