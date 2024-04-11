Adana'da minibüs devrildi. 5 yaralı

Adana-kozan karayolu tırmıl mevkisinde meydana gelen kazada, 01 ema 25 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23), Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife D., yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.