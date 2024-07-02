Adana'da orman yangını. Müdahale sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da orman yangını. Müdahale sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan anız yangını, zeytinlik ve ormanlık alanlara da sıçrayarak büyüdü. Yangın ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Adana'da orman yangın

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Örendere Mahallesi'nde bugün öğleden sonra sebebi henüz belirlenemeyen bir anız yangını başladı.

Yangın, hızla kontrolden çıkarak yakındaki zeytinlikler ve ormanlık alanlar için tehdit oluşturmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların hızlı bir şekilde ihbarda bulunmasıyla Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca, yangına müdahale için bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın söndürme ekipleri, hem havadan hem de karadan yoğun çaba göstererek yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

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