Adana'da otomobil dükkana girdi

Alınan bilgiler kapsamında, kaza merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı’nda yaşandı.
İlk belirlemelere göre, 07 RTY 07 plakalı Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hızını alamayıp dükkana girdi.
Kazanın polis ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine ekipler geldi.
Kaza esnasında dükkanın önünde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi.
Kaza esnasında karşı taraftaki kendi işletmesinin önünde oturduğunu söyleyen Enes Yiğit, sürücünün ara yoldan caddeye çıktığını caddeye çıkarken hafif gaz verince aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.
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