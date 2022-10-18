18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzel Erdeve tahliye edildi! Rezidansta eşini öldürmüştü

İzel Erdeve tahliye edildi! Rezidansta eşini öldürmüştü

Adana’da poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve’yi (47), oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İzel Erdeve (27), ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin, ‘haksız tahrik altında’ işlendiği gerekçesiyle cezası 3 yıl 3 aya, ardından da 'duruşmadaki iyi halinden' dolayı 2 yıl 8 ay 15 güne indirilen Erdeve, tahliye edildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:17
Takip Et

Adana’da poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve’yi oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldüren İzel Erdeve tahliye edildi

İzel Erdeve tahliye edildi! Rezidansta eşini öldürmüştü
+
Aa
-

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve’nin bu evlilikten de 4 yıl önce 1 kız çocuğu oldu. 30 Haziran 2021’de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce bezle yarasına tampon yapan Erdeve’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, kurtarılamadı.

‘BEN ONU HEP AFFETTİM’

Olayın ardından tutuklanan İzel Erdeve, hakkında 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasındaki savunmasında, "Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum ancak tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadesini kullandı. Okan Erdeve’nin kardeşi ve babası ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

TAHLİYESİ KARARLAŞTIRILDI

Mahkeme heyeti, Erdeve’yi ‘Kasten yaralama sonucu ölüm’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini hükmeden heyet, cezayı 3 yıl 3 aya indirdi. Duruşmadaki iyi halinden dolayı bu cezayı da TCK’nın 62’nci maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne düşüren mahkeme, Erdeve’nin tahliyesine karar verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.