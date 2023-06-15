Adana'da raylara çıkıp treni durdurdu. Selam verip gitti

Adana'da rayların üzerine çıkan bir kişi, yük treninin geçişi sırasında soğukkanlı şekilde bekledi. Makinist, treni güçlükle durdururken ismi öğrenilemeyen kişi ise el sallayıp bölgeden uzaklaştı.

Adana'da raylara çıkıp treni durdurdu. Selam verip gitti

Editör: Sami GÜREL

Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki demiryolunda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, rayların üzerine çıkarak beklemeye başladı. Kısa süre sonra Mersin yönüne giden yük trenin makinisti, demiryolunda duran vatandaşı görünce fren yaparak lokomotifi güçlükle durdurabildi.

Trenin durmasının ardından makiniste el sallayan kişi, sakin tavırlarla yürüyerek demiryolundan uzaklaştı.

Tren, yoluna devam ederken, görevliler durumu polise bildirdi.

MARMARAY’DA OLAN OLAYI ANIMSATTI

Yük trenini durdurup hiçbir şey olmamış gibi yolan devam eden gencin bu görüntüleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan feci tren kazasını da hatırlattı.

Olay’da, TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark edip siren çalmaya başlamıştı. Kaçmaya çalışan 3 işçiden 2'si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramayıp hayata gözlerini yummuştu.

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