Adana’da bir kadın arabanın üstüne çıkıp dans etti. Yer yine Adana

Sıra dışı haberlerin yayıldığı Adana’da bu kez yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, yolda park halinde duran bir aracın üstüne çıkıp dans etti.

Yabancı uyruklu kadın, kaldırımda yürürken park halindeki beyaz bir aracın yanında durdu. Üzerindeki montu ve kol çantasını çıkarıp yere bırakan kadın, aracın üstüne çıkıp dans etmeye başladı.

Kısa süren dansının ardından, yakınlarda bulunan bir vatandaş kadının yanına giderek uyarıda bulundu.

Vatandaşın uyarısından sonra araçtan aşağı inen kadın hiçbir şey olmamış gibi çantasını ve montunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler an be an kaydedildi.

Kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılan video gündem oldu.

Kullanıcılar görüntülere bir anlam veremezken, olayın yaşandığı yerin Adana olması ise birçok kullanıcı tarafından yadırganmadı.