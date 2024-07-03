Adana'da Ruh Sağlığı Hastanesi hastaları tarımla terapi görüyor

Adana'da bulunan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, hastalarının tedavi süreçlerinde tarımsal faaliyetlerden yararlanarak olumlu sonuçlar elde ediyor. Hastane yetkilileri, hastaların tarım faaliyetlerine katılımının sağlık durumlarına olan katkısını vurguladı.

Hastanede uygulanan bu tedavi yöntemi kapsamında, hastalar hastane bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek, toprakla iç içe olma fırsatı buluyor. Bu faaliyetlerin hastaların ruh sağlığını iyileştirdiği ve genel sağlık durumlarının daha iyiye gittiği gözlemlendi. Hastane yetkilileri, hastaların doğayla temasının ve üretken faaliyetlerde bulunmalarının terapi sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.