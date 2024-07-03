Kilitli motosiklet kağıt toplayıcıları tarafından çalındı

Kaynak: İHA
Kilitli motosiklet kağıt toplayıcıları tarafından çalındı

Fatih'te park halinde kilitli duran motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Şahısların motosikleti kağıt topladıkları el arabasının üzerine koyarak götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Park halinde kilitli duran bir motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcılarının motosikleti el arabalarının üzerine yerleştirerek götürdükleri görülüyor.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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