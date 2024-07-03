Kilitli motosiklet kağıt toplayıcıları tarafından çalındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Park halinde kilitli duran bir motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcılarının motosikleti el arabalarının üzerine yerleştirerek götürdükleri görülüyor.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.