Adana’da silah sesleri sonrası ölü bulundu. Eşi şüpheli olarak aranıyor

Kaynak: DHA
Adana’da silah sesleri sonrası ölü bulundu. Eşi şüpheli olarak aranıyor
Adana’da silah seslerinin ardından eve gelen polis ekipleri, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu. Polis, şüpheli olarak İşler'in eşi M.İ. (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin 3'üncü katında meydana gelen olayda, Evden silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu.

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HAYATINI KAYBETTİ

İşler'in hayatını kaybetti tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu iddia edildi. Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.

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