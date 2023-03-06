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Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kişiye tabancayla ateş ederken olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:11
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Adana'da silahlı kavga

Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi'nde Yakup K. (27), alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Servet A'ya (41) otomobilden tabancayla ateş açtı.

Bu sırada yoldan geçen Azize Şeyh M. (23) ve Ahmet K. (35) silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli Yakup K'nin arkadaşının Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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