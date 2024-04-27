Şeriat isteyen kadın elinin kesilmesine razı olduğunu söyledi

Kaynak: Haber Merkezi
Şeriat isteyen kadın elinin kesilmesine razı olduğunu söyledi
Sokak röportajında şeriat isteyen kadının "Yeter ki şeriat gelsin elimin kesilmesine razıyım" sözleri sosyal medyayı salladı. "Laikliğin olduğu yerde din olmaz”...

Bir sokak röportajına şeriat isteyen kadın damga vurdu. Şeriatın gelmesi gerektiğini savunan kadın elinin kesilmesine razı olduğunu da belirtti.

Kadın konuşmasında “Şeriat Allah'ın kanunu olarak algılanıyorsa tabii ki gelmeli. Şeriatı öcü gibi gösterirseniz nefret ettirirseniz hakikati bilmiyorsa insanlar kafam kesilecek kolum kesilecek diye istemez tabi.” dedi.

Devamında ise kadın elinin kesilmesine razı olduğunu vurgulayarak “ Ama ben Allah için şu elim kullanılmayacaksa kesilsin Vallahi varım biz sebep olalım bir an önce dünyaya şeriat gelsin onun için çalışalım.” İfadelerini kullandı.

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“LAİKLİĞİN OLDUĞU YERDE DİN OLMAZ”

Konuşmasının devamında Türkiye’de Müslümanlığın olmadığını dile getiren kadın şunları dedi:

Türkiye'de Müslümanlık yaşanmıyor. Müslümanlığın ne olduğu da bilinmiyor ki yaşansın. Asıl sorun burası.

Müslümanız deniliyor dine uygun yaşanmıyor. Sorun burası. Laikliğin olduğu yerde din yaşanmaz Birebir onun ağzından duyduklarımla Allah'ın ayetini yan yana koyduğumda Tayyip Erdoğan beyin yaptıkları uymuyor.

Milleti birbirine kırdırmak kötü değil mi Allah ne diyor fesat çıkarmayın ortalığı bozmayın. O onu hedef gösteriyor, Müslümanlık böyle olmaz. Dinimiz gerçek anlamıyla bilinip yaşansa dünya zaten din kisvesi altında girmez bu beni üzüyor.

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