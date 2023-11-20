Adana'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklanırken ikamet edilen evde ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYNAK: İHA
Adana'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit eden ekipler baskın yaptı.

Baskında Abdülaziz O., Serhan G., Mehmet B., Mustafa E. ile Melisa A. gözaltına alındı. Evde yapılan armada, 339,81 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz O. ile Serhan G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

aw080099-01.jpg

aw080099-02.jpg

aw080099-03-1.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu Gündem
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti Gündem
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi Spor
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak Ekonomi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti? Magazin
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?