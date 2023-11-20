Adana'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit eden ekipler baskın yaptı.

Baskında Abdülaziz O., Serhan G., Mehmet B., Mustafa E. ile Melisa A. gözaltına alındı. Evde yapılan armada, 339,81 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz O. ile Serhan G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.