Adana'da trafik kazası

Kozan ilçesi Tufan Mahallesin Sütün sokakta motor ve araba birbirine çarptı.
Semih Kalkan’ın sürdüğü 01 AUD 684 plakalı motosiklet ile sürücü adı öğrenilemeyen 01 AHZ 335 plakalı araba kavşakta birbirleri ile çarpıştı. .
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Semih Kalkan yaralandı. Yaralı şahıs için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri eşliğinde Kozan Devlet Hastanesi ne kaldırıldı.
Olay yerindeki polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.