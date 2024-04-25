Adana'da trafik kazası

Adana'da trafik kazası
Kaynak: İHA
Adana’da otomobil ile motosiklet kazası meydana geldi. Kazada motor sürücüsü yaralandı, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
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Adana'da trafik kazası 1

Kozan ilçesi Tufan Mahallesin Sütün sokakta motor ve araba birbirine çarptı.

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Adana'da trafik kazası 2

Semih Kalkan’ın sürdüğü 01 AUD 684 plakalı motosiklet ile sürücü adı öğrenilemeyen 01 AHZ 335 plakalı araba kavşakta birbirleri ile çarpıştı. .

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Adana'da trafik kazası 3

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Semih Kalkan yaralandı. Yaralı şahıs için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri eşliğinde Kozan Devlet Hastanesi ne kaldırıldı.

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Adana'da trafik kazası 4

Olay yerindeki polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Adana'da trafik kazası 5
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Adana'da trafik kazası 6
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