Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Kozan-Adana yolu Mansurlu Kavşağı yakınlarında saat 01.30 sıralarında iddiaya göre, Serdar Çelik (22) yönetimindeki 01 B 6118 plakalı otomobile aynı yönde seyir halinde olan 01 AAC 986 plakalı otomobil arkadan çarptı.

aw024763-01.jpg

Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık, CANKUR ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw024763-04.jpg

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw024763-03.jpg

aw024763-05.jpg

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Kas spazmı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Kas spazmı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip Spor
ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu. Djokovic'e sürpriz rakip
İsmail Saymaz IŞİD kampının görüntülerini yayınladı Güncel
İsmail Saymaz IŞİD kampının görüntülerini yayınladı
Öldüren yumruk Güncel
Öldüren yumruk
Hazır bebek mamaları zararlı mı? Sağlık
Hazır bebek mamaları zararlı mı?
Covid geçirenlerin böbrekleri hasar mı görüyor Sağlık
Covid geçirenlerin böbrekleri hasar mı görüyor