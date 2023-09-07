Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Kozan-Adana yolu Mansurlu Kavşağı yakınlarında saat 01.30 sıralarında iddiaya göre, Serdar Çelik (22) yönetimindeki 01 B 6118 plakalı otomobile aynı yönde seyir halinde olan 01 AAC 986 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık, CANKUR ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.