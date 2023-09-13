Otobüsün altında kalarak can veren hamile kadının son paylaşımı yürekleri dağladı

İstanbul Fatih'te eşi Yasin Levent'in kullandığı motosikletin İETT otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent'ten geriye, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kaldı. Levent kazadan hemen önce eşinin doğacak bebeğine aldığı ayakkabıların fotoğrafını paylaşarak "Prensesler de mavi renk ayakkabılar giyerler" ifadelerini yazmıştı.

OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ

Dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde seyir halindeki Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Meryem Büşra Levent burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meryem Büşra Levent'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Bursa'da düzenlenecek olan törenin adından Bağlarbaşı Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan kazadan önce Meryem Büşra Levent eşinin doğacak çocuğuna hediye aldığı ayakkabıların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Prenseslerde mavi renk ayakkabılar giyerler" ifadelerini kullandığı görüldü.