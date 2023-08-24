Adana'da trafikteki araç sayısı belli oldu

Adana’da Temmuz ayı sonu itibariyle 785 bin 825 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Adana'da trafikteki araç sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Adana’nın Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 785 bin taşıt ile 7’nci sırada yer aldı.

İstatistiğe göre 785 bin 825 taşıt sayısında en çok artış gösteren yüzde 49,8 ile otomobil olurken, en az artış gösteren ise yüzde 0,2 ile özel maksatlı taşıt oldu.

Araba fiyatlarının artması sebebiyle özellikle çoğu genç insanlar motosiklet almaya yöneldiler. İstatistiğe göre motosiklet sayısında yüzde 22,5 ile artış gösterdi.

İstatistiğe göre kaydı yapılan diğer araçların sayılarını ise, yüzde 14,9’unu kamyonet, yüzde 7,7’sini traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs ve yüzde 0,6’sını otobüs oluşturduğu ifade edildi.

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