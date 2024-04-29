Tilki ile dozer operatörünün muhabbeti gülümsetti

Özel bir şirkete ait kömür sahasında çalışan dozer operatörü Halil Aşçı'nın tilki ile olan dostane diyalogu izleyenleri gülümsetti. İş makinesini kullanarak hafriyat işlerini tamamlayan Aşçı, makinayı kenara çektiği sırada yanına gelen tilki ile sevimli bir diyaloga girişti. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Tilki ile olan sohbetini anlatan Aşçı, "Dün akşam iş yerinde çalıştım ve makinamı kenara çekip stop ettim. Hava karanlıktı, bir anda camda bir şey belirdi, dedim 'herhalde biri geliyor'. Sonra lambaları baktım tilki efendi gelmiş. O sıra biraz muhabbet ettik. Sonra şeker, çikolata gibi yiyecek bir şeyler vardı yanımda onlardan verdim." dedi.