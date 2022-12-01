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Yayalar şikayet etti! Yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Adana'da 'trafikte yaya önceliği', yapılan kampanyalara rağmen bazı sürücüler tarafından hiçe sayılıyor. Şikayet üzerine Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, yarım saatte yayalara yol vermeyen 8 sürücüye toplam 7 bin 104 TL ceza yazdı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:41
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Adana’da yayalar şikayet etti. Bülent Angın Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri yarım saatte yayalara yol vermeyen 8 sürücüye toplam 7 bin 104 TL ceza yazdı

Yayalar şikayet etti! Yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan ettiğinden beri 81 ilde yaya önceliğine dikkat çekmek için kampanyalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Adana'da

YARIM SAATTE 8 SÜRÜCÜYE CEZA

Yayaların yolun karşısına geçmekte zorlandıklarını ileri sürdüğü Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda trafik ekipleri, yarım saatlik uygulama yaptı. Yayalara öncelik tanımayan 8 sürücüye toplam 7 bin 104 lira ceza kesildi.

Dakikalarca yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar ise kurallara uymayan sürücülere tepki gösterdi.

'NEREDEYSE EZECEKLER'

Caddedeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Lale Tatlı, her gün korkuyla yürüdüklerini söyledi. Sürücülerin yayalara karşı daha anlayışlı olması gerektiğini belirten Tatlı, "Resmen aracı insanın üzerine sürüyorlar.

Yurt dışında yaya geçidine adımını attığında araçlar duruyor. Buradaysa neredeyse ezecekler. Karşıdan karşıya geçerken korkuyoruz" dedi.

Özellikle yaşlı insanların yolun karşısına geçerken çok zorlandığını vurgulayan Ayla Yılmaz ise sürücülerin çoğunun yayalara yol vermediğini belirterek, "Az önce biri yol verdi, inanır mısınız, yanlışlıkla oldu sandım. Çünkü sadece araçlar çok uzaktaysa karşıya geçebiliyoruz. Yoksa dakikalarca bekliyoruz" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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