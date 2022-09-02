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Eski karısını akşamları dışarı çıkıyor diye taşla öldürmüş

Adana’da, 2 yıl önce boşanıp bir süre önce tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski karısını kafasına taşla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan zanlı ifadesinde: "Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu" dedi. 

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:18
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:24
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Adana’da yok böyle bir şey dedirten olay. Eski eşini akşam sokağa çıkıyor diye taşla öldürdü

Eski karısını akşamları dışarı çıkıyor diye taşla öldürmüş
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Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. 

2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi Erhan Poyraz (35) ile 2 yıl önce boşandı. 

Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. 

Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti. 

Poyraz, gece saatlerinde dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı. 

Tartışma kısa sürede büyüyünce Poyraz, Sarı’yı darp etmeye başladı. 

Poyraz, elinden kurtulup kendini dışarı atan Sarı’yı evin bahçesinde yakaladı. 

Poyraz, yerde bulduğu taşla Sarı’nın başına defalarca vurduktan sonra kaçtı.

Komşuları, Sarı’nın “Yeter” diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. 

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı’yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. 

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı’nın öldüğünü saptadı. 

Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 

Acı haberi duyup, evin önüne gelen Sarı’nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. 

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayın ardından polis merkezine giden Erhan Poyraz teslim olup, cinayeti itiraf etti. 

Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı’nın cenazesi Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Erhan Poyraz, eşinin sürekli dışarı çıktığını söyleyerek, “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim. Kafasına taşla vurdum. Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu” dedi. 

Öte yandan Sarı’nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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