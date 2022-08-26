İzmir'de evlat vahşeti: Hamile annesini 15 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

İHA'nın haberine göre; olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)