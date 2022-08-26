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İzmir'de evlat vahşeti: Hamile annesini 15 yerinden bıçaklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre Y.A. (18), 6 aylık hamile olan annesi E.Y.’yi (35) çıkan tartışmanın ardından vücudunun 15 yerinde bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 02:41
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 05:00
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İzmir’de hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı

İzmir'de evlat vahşeti: Hamile annesini 15 yerinden bıçaklandı
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. 

İHA'nın haberine göre; olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Adalete güvenim kalmadı
26.08.2022 06:27
İlk eşin de ifadesi alınmalı? Ha bu arada cani herif tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirse şaşmam. Adalete zerre güvenim kalmadı  
 
Tatar Osman
26.08.2022 05:52
İşsizlik, eğitimsizlik, her saniyesi öldürme, yok etme üzerine kurulmuş internet oyunları ile büyüme, parasızlıktır sebebi. Para istemiştir annesinden. Oda veremeyince, tartışma ve sonuç.  
 
Didem Moralı
26.08.2022 05:20
Annelik öyle zor ki evlat. Bilemezsin. Halbuki öyle acılar, endişeler taşıdı ki seni düşünürken, bu yüzden bir iki sene sonra tipi bile çok çirkinleşecek, estetik ve implant parası bile bulamayacaktı.  
 
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