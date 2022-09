Yorulan atı yumruklayan adam yakalandı, hayvan koruma altına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.



Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



AT BELEDİYE BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.



Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı.



Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

İşte o görüntüler...