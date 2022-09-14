14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yorulan atı yumruklayan adam yakalandı, hayvan koruma altına alındı

Yorulan atı yumruklayan adam yakalandı, hayvan koruma altına alındı

Adana ata işkence yapan adamı konuşuyor. Yasak olmasına rağmen atlı seyyar satıcılık yapan Levent Y., yorulan hayvana sokak ortasında onlarca kez yumruk attı. Şüpheli gözaltına alınırken at da koruma altına alındı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:09
Takip Et

Adana'da yorulan atı yumruklayan adam yakalandı, hayvan koruma altına alındı

Yorulan atı yumruklayan adam yakalandı, hayvan koruma altına alındı
+
Aa
-

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.

Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AT BELEDİYE BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ
Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

İşte o görüntüler...

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İbrahim Yılmaz
14.09.2022 14:44
O vicdansızı atın yerine koşacaksın iki saat yük taşıtacaksın.  
 
10. Köy
14.09.2022 14:40
Elde bir at vardı oda gitti, şimdi derdine yan...  
 
Insan
14.09.2022 14:21
20 kisi disciye aaldiriyor sade 4 yakaliyp afferin diyip serbest birakanlara bak hele at kadar kiymetiniz yok  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
3
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
4
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
5
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.