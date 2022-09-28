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Restoran şefinin geyikle geyik muhabbeti yaptı

Restoran şefinin geyikle çocuk gibi konuşması görenleri gülümsetti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 09:05
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Restoran şefinin geyikle geyik muhabbeti yaptı

Restoran şefinin geyikle geyik muhabbeti yaptı
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Her gün art arda gelen "hayvana eziyet, işkence" haberleri isyan ettirmeye devam ederken sosyal medyaya düşen bir video "iyi insanlar iyi ki var" dedirtti.

Yer Manisa. Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na ait olan restorana kıyıl geyik dadandı.

Bir restoranın mutfak bölümüne girmek isteyen geyiğe dil döken restoran şefinin konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

Restoran şefinin geyikle çocuk gibi konuşması izleyenleri gülümsetti.

Bir günde 2 milyon izlendi

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ardından 'Oğlum bak git' yazısı ile sosyal medyada paylaşıldı.

İşte geyiğe Mete ismini koyan restoran şefinin "iyi insanlar iyi ki varlar" dedirten konuşması;

"Git yarın yine gel..."

"Buraya girmek yasak, yemeğini verdim, suyunu verdim hepsini verdim. Git artık ya. Buraya içeri giremezsin, yasak. Duydun mu. Git orada kenarda dolaş. Ormanda git arkadaşların nerede ya. Burası restoran, mutfak. Mutfağın içine girilmez. Tamam? Sakın buraya geleyim deme. Git sonra yine gel. Sonra yine gel. Yarın sabah gel. Tamam mı Mete? Git şimdi sabah yine gel"

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sen insansın .
28.09.2022 09:58
Gülümsettin sende Hep Gül Mete dostu .  
 
mk
28.09.2022 09:21
son zamanlarda seyrettiğim en güzel ve beni tebessüm ettiren görüntü. helal olsun kardeşim sana.  
 
mmt
28.09.2022 09:08
sağol hemşerim.ne kadar güzel .canlıya değer vermek insanlıktır.  
 
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