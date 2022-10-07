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Tokat'taki dev tavşanlar görenleri hayrete düşürüyor

Tüm uzuvlarıyla diğer tavşan türlerinden farklı olan velikan cinsi tavşanları görenler şaşıp kalıyor. Bu dev tavşanlara ilgi duyanlar şehir dışından gelip tavşanları satın almak istiyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:36
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Tokat'taki dünyanın en büyük tavşan türleri görenleri şaşkına çeviriyor

Tokat'taki dev tavşanlar görenleri hayrete düşürüyor
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Tokat'ın Soğucak bağlarında hobi amaçlı olarak kümes hayvanları besleyen Mehmet Bingöl, 2 yıldan beri velikan cinsi tavşan besleyip yetiştirdiğini söyledi.

Bir yılda 5 defa yavrulayabilen tavşanların yavruları henüz 45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlıyor.

Diğer tavşan türlerinden farklı olarak velikan tavşanları, yaklaşık olarak 8-12 kilogram arasında olup et verimi oldukça yüksek türler olarak bilinmektedir. Kafa ve ayak yapıları oldukça büyüktür.

Sahiplendiği tavşanlara yoğun ilgisi olan Mehmet Bingöl, velikan cinsi tavşanların en büyük özelliklerinin; kilo, kulak boyutları ve patilerinin uzunluğu olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl, "Kulakları 20 santim ve üzeri geliyor, anaçları 8-10 kilograma ulaşıyor. Biz bu işe internette görerek hobi olarak başladık. Sağ olsun sayın vekilimiz Yücel Bulut beyde bu konuda bize destek verdi." ifadelerini kullandı.

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