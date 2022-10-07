Tokat'taki dev tavşanlar görenleri hayrete düşürüyor

Tokat'ın Soğucak bağlarında hobi amaçlı olarak kümes hayvanları besleyen Mehmet Bingöl, 2 yıldan beri velikan cinsi tavşan besleyip yetiştirdiğini söyledi.

Bir yılda 5 defa yavrulayabilen tavşanların yavruları henüz 45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlıyor.

Diğer tavşan türlerinden farklı olarak velikan tavşanları, yaklaşık olarak 8-12 kilogram arasında olup et verimi oldukça yüksek türler olarak bilinmektedir. Kafa ve ayak yapıları oldukça büyüktür.

Sahiplendiği tavşanlara yoğun ilgisi olan Mehmet Bingöl, velikan cinsi tavşanların en büyük özelliklerinin; kilo, kulak boyutları ve patilerinin uzunluğu olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl, "Kulakları 20 santim ve üzeri geliyor, anaçları 8-10 kilograma ulaşıyor. Biz bu işe internette görerek hobi olarak başladık. Sağ olsun sayın vekilimiz Yücel Bulut beyde bu konuda bize destek verdi." ifadelerini kullandı.