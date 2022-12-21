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Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:49
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Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Hasandede Geçidi'nde kar 20 santimetreye ulaştı

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor.

Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

Adana-Aladağ kara yolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.

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