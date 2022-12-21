Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor.

Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

Adana-Aladağ kara yolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.