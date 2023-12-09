Adana’ya kar yağdı

Adana’da geceden bu yana alçak kesimlerde sağanak yağış etkili olurken Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlatırken yağış bölgede devam ediyor.
Adana’nın yüksek rakımlı ilçelerinde mevsimin ilk karı düştü. Karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlattı.
Adana’da geceden bu yana alçak kesimlerde sağanak yağış etkili olurken Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlatırken yağış bölgede devam ediyor.