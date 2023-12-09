Adana’ya kar yağdı

Adana’nın yüksek rakımlı ilçelerinde mevsimin ilk karı düştü. Karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Adana’ya kar yağdı

Adana’da geceden bu yana alçak kesimlerde sağanak yağış etkili olurken Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

aw094968-02.jpg Bölgede karayolları ekipleri yol güvenliği için çalışma başlatırken yağış bölgede devam ediyor.

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