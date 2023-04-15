Adem Asil Avrupa şampiyonu

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda final mücadeleleri çekişmeli anlara sahne olurken, erkekler halka aleti finalinde Adem Asil altın madalya kazarak bir kez daha Avrupa şampiyonu olma şansı yakaladı.

HALKADA DA ALTIN'I KAPTI

11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası bugün de hız kesmeden devam etti. Türkiye erkekler milli takımında Adem Asil mücadele ederken, kadınlarda ise Bilge Tarhan ve Ceren Biner derece için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde erkekler genel tasnif kategorisinde altın madalya kazanan Adem Asil bugün ise halka aleti finalinde birinciliği elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. (İHA)