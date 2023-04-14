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Adeta bilgisayardaki yeniden başlat tuşu. Vücuttaki bu bölgeye dikkat. Uzun ömür noktası

‘Uzun ömür noktası’ olarak isimlendirilen dizdeki bölgenin adeta bilgisayardaki yeniden başlat tuşunun görevini gördüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:43
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Adeta bilgisayardaki yeniden başlat tuşu. Vücuttaki bu bölgeye dikkat

Adeta bilgisayardaki yeniden başlat tuşu. Vücuttaki bu bölgeye dikkat. Uzun ömür noktası
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Posta’da yer alan habere göre; “Uzun ömür noktası”na her gün düzenli masaj yaparsanız bedeninizdeki adrenal bezlerinin fonksiyonlarını şu şekilde normalize etmiş olduğunuzu bildirildi:

Kan basıncının dengelenmesi 

2. İnsülin, glikoz seviyelerinin dengelenmesi

3. Vücuttaki inflamasyonun azaltılması

4. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi

Zu San Li noktasına masaj yapmanın diğer faydaları:

Sağlıklı sindirim sistemi

Bağırsak ve sindirim sorunlarının giderilmesi

Felç sonuçlarının tedavisi

Özgüven kazanılması

Stres ve tansiyonun üstesinden gelinmesi

İçsel denge

Bu noktaya masaj yapmanın cinsel güçsüzlüğe, hıçkırığa, kabızlığa, gastrite ve idrar kaçırmaya da iyi geldiği düşünülüyor. Hatta bağışıklık sistemini güçlendiren bu masajın daha fit ve sağlıklı bir bedene sahip olmayı da sağladığına inanılıyor.

ZU SAN Lİ NOKTASINA NE ZAMAN MASAJ YAPMALISINIZ? 

Bu masaj sabah saatlerinde, öğle yemeğinden önce yapıldığında daha etkilidir. Her diz için saat yönünde dairesel hareketlerle (parmağınızı yavaşça bastırarak ve bastırdığınız noktada bir süre kalarak) yaklaşık 10 dakika kadar yapılmalıdır. Başlamadan önce sakin nefesler alıp vererek ve hislerinize konsantre olarak kendinizi sakinleştirin. Masajı oturur pozisyonda yapın.

Akşamları Zu San Li noktasına saat yönünün tersine masaj yapanların haftada 400-500 gr kilo verdikleri de söylendi.

Mümkün olduğunca masaja konsantre olun ve şifa sürecinin başlamasına izin verin. Bu masajın uyarıcı bir etkisi vardır.

Zu San Li noktasına masajı Yeni Ay'dan 8 gün önce her sabah yapmaya başlarsanız yaşlanma sürecini yavaşlatması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve yukarıda saydığımız faydaları sağlaması söz konusu.

Öğle yemeğinden önce bu noktaya yapacağınız masaj hafızanızı, kardiyovasküler ve sindirim sisteminizi de güçlendirebilir.

Öğleden sonra ise stres, baş ağrısı, huzursuzluk, uykusuzluk için bu masajı yapabilirsiniz.

Siz yine de uyarıcı etkisizliğinden dolayı uykunuzu kaçırmaması için yatağa gitmeden önce bu masajı yapmamaya dikkat edin. Yeni Ay zamanı masajın etkisinin arttığı da akupresur uzmanlarının iddialarından biri.

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