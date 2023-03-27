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Mucize fayda ortaya çıktı. Oruç tutanlar gençleşiyor

Ramazan ayında oruç tutanlarda sirtüin genin aktifleşmesi gençleşmeyi sağladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:14
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Oruç tutanlar gençleşiyor

Mucize fayda ortaya çıktı. Oruç tutanlar gençleşiyor
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İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyeni Şilan Alyamaç, oruç tutanlarda aktifleşen “sirtüin geni” ile gençleştiklerini ve yaşlanmayı geciktirdiğini dile getirdi.

Ramazan ayında oruç tutunalar, sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saatlik bir açlık süresi geçiriyor. Uzman diyetisyen, bu sürenin aslında vücudun bir nevi tamir süreci olan otofaji denilen olayı tetiklediğini söyledi. Açlıkla birlikte sirtüin denilen genlerin de aktif hale gelerek gençleşmeyi sağladığını, yaşlanmayı geciktirdiğini ifade eden Uzman Diyetisyeni Şilan Alyamaç, bu gen sayesinde 1.4-1.6 gençleştirme ve uzun yaşam elde edildiğini dile getirdi.

“Daha genç kalabilme, uzun ömürlü olabilme, biyolojik yaşam sürdürebilme olayı sirtüin geni ile yapılan araştırmalara göre maymun ve fareler üzerinde testi yapılmış" diyen Alyamaç, "Laboratuvar sürecinde hayvanların besinleri ile tokluk süreciyle yüzde 40 azaltıldığında bu deneklerde 1.4 ile 1.6 gençleşme ve daha uzun ömürlü olayı gerçekleşmiş ve kanıtlanmıştır" dedi.

Sirtüin geni, kişi aç kaldıkça salgılandığında daha uzun yaşam sürdürdüğünü kaydeden Alyamaç, "Tok kalan fare ve maymundalar daha yaşlı, saçları dökülmüş, yaşadığı laboratuvar yuvalarına göre kazandığı yaraları daha geç iyileşen canlılar olarak ayrışmıştır. Aç kalan deney hayvanlarının ise daha uzun ömürlü, sağlıklı olduğunu kanıtlanmış” ifadelerinde bulundu.

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