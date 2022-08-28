28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adı Pazartesi sendromu ama Pazar’dan başlıyor

Birçoğumuza göre adı Pazartesi Sendromudur. En berbat günlerden biridir. İnsanın evden çıkası işe gidesi gelmez. Ancak bu sendrom aslında Pazar gününde başlıyor. İşte ayrıntıları…

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:42
Takip Et

Adı: Pazar sendromu

Adı Pazartesi sendromu ama Pazar’dan başlıyor
+
Aa
-

Pazar günlerinin belasıdır sebebi bilinmeyen yorgunluk. Hele bir de öğleye saatlerinde uyanılmışsa! Akşam oluverir. Sonrasında bütün gün nereye giderseniz, ne yapasanız yapın ,bir gerinme, bir esneme.. Gelde çık işin içinden.

Pazar günü gelen misafir insanı deli eder. Zoraki gülmeler yaşamak insanın içten içe kemirir. Ama nafile…Gittiklerinde uyku bastırır, ama ne çare?..

Sevilen bir televizyon programı izlemek istenir. Ama vakit kaybedilmiştir, zira ertesi gün erkenden kalkılması gerekir…

Yıkanıp yatılması gerekir ama hala kendine gelinmediğinden üşenilir…

Gün içinde iyi dinlenememe ya da eğlenememe yüzünden stres olunur. ‘Yine bir tatil günü böyle bitti’denir…

Gün başlamasıyla bitmiştir.

Yatağa gidilir, uyku bir türlü gelmez…Zamanın dengesi bozulmuştur. Koyun saymalar başlar. (Parası olan para sayar)

Kitap mı okusam, internete mi girsem soruları uykuyu hepten bozar.

İkisi de olmayınca magazin programları açılır, bu kez de o şaşalı hayatlar görülünce sinir basar. ‘Neden ben böyle değilim’ soruları akılları kurcalar…

Hele bir de işe gidiş için giyilecek giysilerin ütüleri unutulduysa hızla yataktan fırlanır, uyku zaten tamamen uçup gitmiştir. Yine sinir basar.

Pazar günü uyanıp ekmek almaya gitmek siniriyle başlayan Pazar sendromu gece yarılarına kadar öylece sürer.
Sonuç: Pazatesi sabahı iş telaşı başlar adına Pazartesi Sendromu denir…

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
3
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
4
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
5
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
6
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
7
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.