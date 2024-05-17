Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti

1666-1967 Türkiye Futbol sezonunda 2.ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor, kırmızı -beyazlı formalarla bir sezon oynadıktan sonra, 1967-1968 sezonunda renklerini genel kurul kararıyla bordo mavi yapmış ve 2. ligde bordo mavi renklerle deplasmandaki ilk golünü atan Trabzonlu oyuncusu Osman Türk , nam-ı diğer Grundıg Osman vefat etti.

Grundıg Osman bu golü Ankara'da oynanan ve Güneşspor'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada takımının ilk deplasman golü olarak filelere göndermişti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.''

Osman Türk ilk olarak 1966 yılında Kırmızı-Beyaz Trabzonspor’da, daha sonra ise 2 Ağustos 1967’de kurulan kulübümüzde 6 sezon boyunca forma giymişti.''

Son iki aydır Samsun'da tedavi gördüğü hastanede, en son yoğun bakımda vefat eden 77 yaşındaki Osman Türk evli iki çocuk babasıydı.

Cenazesi, 18 Mayıs Cumartesi (yarın) ikindi namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacaktır.