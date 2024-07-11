Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı

Yeşilçam'ın sevilen film serisi 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız' lakaplı öğrencisini canlandıran Tuncay Akça, yıllar sonra oyuncu Adile Naşit hakkında daha önce duyulmamış bir anısını ilk defa paylaştı.

'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' karakterine hayat veren Tuncay Akça, "Kim Seslendirdi" isimli YouTube programına konuk oldu.

Akça, "Bizim Aile" filminde annesini oynayan Adile Naşit ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"Adile Naşit vefat ettiğinde televizyon karşısında üç saat boyunca donup kalmıştım. Beni evlatlık almak istemişti. Balmumcu'da yaşıyordu. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alıp giderdim. Saat 11.00 sıralarında Adile abla kahvaltı hazırlar ve birlikte yer idik. Onunla uzun yıllar geçirdim ve pek çok anım var."

Oyunculuk kariyerinin başlangıcını ise şöyle anlattı:

"12 yaşındaydım ve yeni ortaokula başlamıştım. Küçük bir ayakkabı boyacısıydım. Bir gün bir arkadaşım ısrarla bir filmin çekildiği sete götürmek istedi. Bir sahnede çok güldüm. Ertem abi durdu ve 'Ayıp değil mi oğlum, burada iş yapıyoruz' dedi. Birkaç gün sonra, o kahkaham Ertem abinin ilgisini çekmiş olacak ki, beni sete çağırıp 'Geç bakalım, şunlara bir gül' dedi. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ıslanmıştı, ben de şemsiyemle onlara güldüm. O gülüşümle sinemaya adım attım."

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ADİLE NAŞİT KİMDİR?

Adile Naşit, gerçek adıyla Adela Özcan, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğmuş, Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu.

Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Naşit Özcan, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır.

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Adile Naşit, özellikle 'Hababam Sınıfı' film serisindeki Hafize Ana rolüyle tanınmış ve Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleşmişti.

11 Aralık 1987'de İstanbul'da kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.

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