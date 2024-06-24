Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz eseri 1978 yapımı Neşeli Günler, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Oya Aydoğan gibi değerli oyuncuları bir araya getirmesiyle bilinir.

Filmde Tuncay karakterine hayat veren Necati Aslan, yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Genç yaşta sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Aslan'ın bugünkü görüntüsü, izleyicileri hayrete düşürdü ve birçok kişi onu tanıyamayacaklarını ifade etti.

Neşeli Günler, televizyonda yeniden gösterime girdikten sonra tekrar konuşulmaya başlandı.

Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği bu kült filmde yer alan Necati Aslan'ın şimdiki durumu, merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı.

Küçük yaşta gösterdiği olağanüstü performansla göz dolduran Aslan, sosyal medyada hızla yayılan görüntüleriyle gündemdeki yerini aldı.

Onu görenler, şaşkınlıklarını “Tanıyamadım” yorumlarıyla dile getirdiler.

NECATİ ASLAN KİMDİR?

Necati Aslan, Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden biri olarak bilinir.

Dedeleri Kastamonu Cide'den Haliç kıyısındaki Hasköy'e gelen Aslan ailesi, Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı.

Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İÇDAŞ A.Ş.'nin temellerini Hasköy'de attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınmış ve milli sanayinin gelişmesi için çaba harcadı.