Adım atarak 1 haftada 3,5 kilo nasıl verilir

ADIM ADIM 1 HAFTADA 3,5 KİLO NASIL VERİLİR?

Diyetisyen Emre Uzun, yalnızca yedi basamaktan oluşan ve bir haftada 3,5 kilo kaybetmeyi vaat eden diyet programıyla, kilo verme yolunda yaşadığınız korkuları, umutsuzlukları, irade mücadelesi kayıplarını geride bırakmanızı öneriyor. İşte 1 Haftada 3,5 Kilo Vermenin Sırları.

Uzun, bu yöntemin uzun vadeli ve kalıcı olmayabileceğini, fakat her koşulda kişiyi kilo verme macerasına sokacağını savunuyor ve şöyle diyor:

“Her 1 kilo yağın yakılması için gerekli kalori açığını sağlamak nedeniyle, sadece bir haftada 3,5 kilo saf vücut yağı yakmak mümkün değildir. Elbette bu, hiç yağ kaybetmeyeceğiniz anlamına gelmez.”

Diyetisyen Uzun’un önerdiği programda, vücuttaki insülin seviyesi azalıyor ve su ile birlikte depolanan karbonhidratlar vücuttan atılıyor. Bu da vücutta su kaybına neden oluyor. Programın çalışma ilkesi şöyle: Vücutta glikojen şeklinde depolanan karbonhidrat yaklaşık 300-500 gram iken, su ile birlikte bu yaklaşık üç katı, yani 1-1,5 kilo kadardır. Azalan insülin seviyesi sayesinde, böbreklerden fazla miktarda sodyum atılıyor ve vücudun tuttuğu su miktarı azalıyor. Azalan vücut yağı ve su ile birlikte, sindirim sisteminde sindirilmemiş gıda maddeleri ve dolayısıyla sindirim yükü de azalıyor ve kilo vermek kolaylaşıyor.

7 ADIMDA KİLO VERME YÖNTEMİ

Diyetisyen Uzun, bu etkili programın sadece yedi adımdan oluştuğunu belirterek, her adımı takip etmenin zorunlu olmadığını ama ne kadar çok uygularsanız o kadar rahat kilo verebileceğinizi vurguluyor ve şöyle diyor:

DAHA AZ KARBONHİDRAT DAHA YAĞSIZ PROTEİNLER

Birkaç gün boyunca düşük karbonhidratlı bir diyet yaparak kilo verebilirsiniz. Kısa süreli düşük karbonhidrat tüketimi, vücuttaki su ve şişkinliği azaltır. Bu sayede, ertesi gün tartıda önemli bir değişiklik görebilirsiniz.

Bunun yanında, yüksek protein tüketmek de metabolizma hızınızı yükseltirken açlığınızı azaltır. Bir hafta süresince nişastalı gıdalar ve şekeri bırakın, bunların yerine düşük karbonhidratlı sebzeler yiyin ve yanına yumurta, az yağlı et ve balık ekleyin.

AĞIRLIK KALDIRIN

Ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizleri, normal aerobik egzersizler ile aynı oranda kalori yakmanızı sağlar. Ayrıca kas kütlenizi korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur. Ağırlık kaldırmak, diyet yaparken azalabilecek hormon seviyelerinizi de yükseltir.

Yüksek yoğunluklu ardışık egzersizler (HIIT), etkili bir yöntemdir. Araştırmalar, 5-10 dakikalık HIIT’in, normal egzersize kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla kilo kaybına yardımcı olduğunu ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir egzersiz sonrası veya normal antrenmanınızın bir bölümü olarak haftada üç dört kez HIIT yapabilirsiniz.

HER YERDE AKTİF OLUN

Ekstra kalori yakmak ve daha hızlı kilo vermek için günlük aktivitelerinizi artırmanız gerekir. Kilo vermede ve obeziteyi önlemede egzersiz kadar, gün içinde ne kadar hareketli olduğunuz da önemlidir. Örneğin, masa başı bir iş ile gün boyu hareket edeceğiniz bir iş arasında 1000 kalorilik bir fark vardır. Bu da yaklaşık 90 ile 120 dakikalık yüksek yoğunluklu bir egzersiz yapmaya eşittir. Yürümek, bisiklete binmek, merdiven inip çıkmak, ağırlık taşımak, ev işleri, temizlik yapmak gibi hareketlerle spor dışında da kalori yakabilirsiniz.

AÇLIK DİYETİ İLE METABOLİZMAYI ŞAŞKINA ÇEVİRİN

Bu adım sadece sağlıklı kişiler için geçerli bir öneridir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler bunu deneyebilirler. Açlık Diyeti, 24 saat içinde belirli zamanlarda aç kalarak, belirli zamanlarda beslenerek sürdürülen bir diyet şeklidir. Arada sırada aç kalmak, kilo vermekte etkili ve kanıtlanmış bir yoldur. Kısa bir süre içinde yemeği sınırlamanız, kalori alımınızı düşürür. 16 saatlik bir açlık süresi sonrasında 8 saatlik beslenme süresi, 20 saatlik bir açlık süresi sonrasında 4 saatlik beslenme süresi gibi protokoller uygulanabilir.



