Adım Farah 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

ADIM FARAH 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 17. yeni bölümü 18 Ekim Çarşamba FOX TV'de yayınlanacak.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.