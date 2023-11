Beşiktaş'ın depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarlar ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı.



Açılış törenine; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kulüp asbaşkanları Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:



-Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Beşiktaşımızın 120. yılını kutluyoruz. Hem ülkemiz hem de kulübümüz için iyilikler diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlar ve kurumlar olarak depreme karşı tedbirler almalıyız. Deprem felaketinin hemen ardından harekete geçtik. Bölgeye 255 TIR'dan oluşan yardım malzemeleri gönderdik. Bölgede faaliyet gösteren derneklerimiz yardımların yerlerine ulaşması konusunda büyük emekler verdi. Derneklerimizin başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Hatay'dan dönerken yıkık bir okul görmüştük. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için okul desteği sağlama kararı aldık. Bütün mesele birlik ve beraberlik içinde olmaktır. El ele verdikten sonra altından kalkılmayacak hiçbir şey yoktur. Taraftarlarımız ve derneklerimiz, Bırakmam Seni Türkiyem yardım kampanyasına destek oldular. Beşiktaşlı olmaktan ve Beşiktaş'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Öğretmenlerimizin eğitim vermenin yanında öğrencilerimize psikolojik destek de vereceklerine inanıyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her konuda Türkiye'nin her yerinde olmaya devam edecektir.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, açılış töreninde şu ifadeleri kullandı:



-Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek bizim birinci hedefimiz olacak' demişti ve sürekli her kabinede gündemimiz deprem bölgesiyle başlıyor. Yaralar inanılmaz bir hızla sarılıyor. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza dünyaya örnek gösterilecek bir biçimde yaraları sardığı ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığı için teşekkür ediyorum. Biz öyle bir devletiz ki en ücra köşesindeki vatandaşından en merkezî pozisyondaki görevlisine, siyasetçisine kadar çok şükür millî birlik anlayışı içinde her türlü fedakârlığı yaparak, birlikteliğini gösteriyor. En bariz örneklerinden biri, geçen pazar günü 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz. İmparatorlukların dağılma çağında emperyal ulusların ağzını açıp iştahla beklediği dağılma sürecinde Kurtuluş Savaşı'mızı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu'nun en ücra köşesindeki herkes üstüne düşen vazifesini yaparak mücadelesini yürüttü. Dünyaya örnek bir mücadele, aslında benzeri bir mücadeleyi biz deprem sürecinde yürüttük. Deprem haberlerinin alınmasından itibaren herkes elini taşın altına koyacak işler yaptı. Çok şükür, bu süreçte de hayırseverlerimiz, eğitim öğretim imkanlarının yeniden hayata geçirilmesi açısından bize çok katkı sundular. Beşiktaş Kulübüne, başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.



Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, açılış töreninin sonunda Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.